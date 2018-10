Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat eine Vereinbarung unterzeichnet, die Entschädigungszahlungen für dürregeplagte Landwirte ermöglicht.

Die Vorlage wurde an die Bundesländer geschickt, die sich an dem Programm beteiligen wollen. Hilfen können Betriebe beantragen, die einen Ernteverlust von mindestens 30 Prozent haben und dadurch in ihrer Existenz gefährdet sind. Nach Einschätzung der Länder sind zehntausend Betriebe betroffen. Insgesamt wollen Bund und Länder die Bauern mit 340 Millionen Euro unterstützen.