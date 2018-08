Über mögliche Bundeshilfen für durch Dürre geschädigte Landwirte wird im Laufe der kommenden Woche entschieden.

Das teilte der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium von Sachsen-Anhalt, Weber, nach einem Krisentreffen von Agrarexperten von Bund und Ländern in Berlin mit. Dann wolle Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner mitteilen, ob die Trockenheit das Ausmaß einer nationalen Katastrophe habe, was Voraussetzung für Hilfen des Bundes wäre. Eine Sprecherin Klöckners bekräftigte, zunächst müssten alle Erntedaten vorliegen, bevor über Zahlungen entschieden werden könne.



Die anhaltende Trockenheit hat vor allem in Nord- und Ostdeutschland zu großen Ernteausfällen geführt. Unter Druck stehen auch Viehhalter, die ihre Tiere nicht mit den Erträgen eigener Felder ernähren können und Futter dazukaufen müssen.