Dürre in Deutschland Mit dem Klimawandel leben?

An Warnungen fehlte es nicht. In Sommer 2018 aber sind die Vorboten des Klimawandels in Deutschland angekommen. Wegen der Dürre fordern Landwirte staatliche Hilfen. Die Feuerwehren schlagen Alarm, aufgrund der Waldbrandgefahr verlangen sie eine bessere Ausstattung. Die Grünen fordern einen "neuen Klimarealismus".

Diskussionsleitung: Britta Fecke

