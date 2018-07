Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner lässt prüfen, wie den von Dürre betroffenen Bauern geholfen werden kann.

Kommende Woche werde es zur aktuellen Lage ein Arbeitstreffen von Bund und Ländern sowie einen Bericht im Kabinett geben, kündigte die CDU-Politikerin an. Sie sei sehr besorgt über die Auswirkungen der Dürre vor allem im Norden und im Osten Deutschlands. Eine Entscheidung über Hilfen des Bundes werde jedoch nicht fallen, bevor Ende August der Erntebericht ihres Ministeriums vorliege, erklärte Klöckner in Berlin.



Der Bauernverband befürchtet bundesweit Ernteausfälle von im Schnitt 20 Prozent, in einigen Regionen Brandenburgs sogar bis zu 70 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.