Bislang haben acht Bundesländer der Bundesregierung Dürreschäden in Höhe von insgesamt fast drei Milliarden Euro gemeldet.

Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung". Die größte Summe meldete Niedersachsen mit 980 Millionen. Der Präsident des deutschen Bauernverbands, Rukwied, betonte, das derzeitige Schadensbild von nur acht Bundesländern bestätige bereits die Befürchtungen. Die Schäden seien enorm, etliche Betriebe seien in Existenznot. Die Bundesländer und der Bund müssten deshalb ein Hilfsprogramm für die Landwirte auf den Weg bringen. Landwirtschaftsministerin Klöckner will am Mittwoch den Erntebericht im Kabinett vorstellen.