Die Umweltstiftung WWF sieht angesichts des Klimawandels auch hierzulande ein wachsendes Risiko von Dürren.

Weltweit seien Landwirte in ihrer Existenz bedroht, zunehmend auch in Deutschland, heißt es in einem Bericht der Organisation. Der Mangel an Süßwasser gefährde aber nicht nur den Anbau von Grundnahrungsmitteln, sondern auch die Sicherheit der Energieversorgung. Denn Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke sind unter anderem zur Kühlung auf Wasser angewiesen. In Deutschland seien insbesondere Kraftwerke in Brandenburg einem hohen Dürre-Risiko ausgesetzt.



Der WWF forderte die EU-Staaten auf, wasserintensive Wirtschaftszweige zu einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser zu verpflichten. Selbst in Nordeuropa zeichneten sich Engpässe ab.