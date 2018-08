Wegen der Dürre hat der Deutsche Bauernverband seine Ernteprognose für dieses Jahr nochmals gesenkt.

In einer Erklärung geht der Verband von rund 36 Millionen Tonnen Getreide aus. Vorher lag die Schätzung bei 41 Millionen Tonnen. Damit bestätigten sich, Zitat, "die pessimistischen Einschätzungen aus den zurückliegenden Tagen". Aus Sicht von Verbandspräsident Rukwied sind nun die Voraussetzungen für Finanzhilfen der Länder in den besonders betroffenen Regionen erfüllt. Der Bauernverband hatte eine Milliarde Euro an Hilfen gefordert.



Die gleiche Summe verlangt auch der Bund Deutscher Forstleute. Der Wald leide besonders unter der Hitze, heißt es auf der Internetseite. Hunderte Hektar Wald hätten bereits gebrannt oder stünden noch in Flammen. Zudem gingen dieses Jahr 500 Millionen junge Pflanzen ein.