Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft - ABL - fordert von der Politik mehr Anreize, anders als bislang erzeugen zu können. Anlass ist die Hitzewelle, die mit einer zunehmenden Dürre einhergeht. Kritik übt die ABL auch am Bauernverband und betont zudem, die niedrigen Preise in der Nahrungsmittelbranche seien "politisch gewollt".

Der ABL-Vorsitzende Schulz forderte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Bundesregierung müsse den Klimawandel ernst nehmen und ein ambitioniertes Tierschutz-Label auf den Weg bringen. Nach Angaben von Schulz tragen Landwirtschaft und Ernährungsindustrie in Deutschland ungefähr 20 Prozent zu den CO2-Emissionen bei. Man sei - auch als ABL - bereit dazu, etwas zu ändern. So trete man für vielfältigere Fruchtfolgen ein, die auch klimaschonender seien. Dafür müsse es aber auch Anreize geben.



Allerdings sei es politisch gewollt, dass die Nahrungsmittelpreise immer niedrig seien. Darum sage der Bauernverband auch nicht, dass man Schlachtunternehmen, Molkereien und Handel in die Pflicht nehmen müsse - sondern fordere Geld vom Staat. Er halte dieses System für falsch, betonte Schulz. Wichtig seien eine bessere Produktion, eine andere Tierhaltung und teurere Produkte, die auch nachhaltig und ökologisch seien. Wenn der Milchpreis für die Betriebe um zehn Cent höher läge, dann müsste man sich jetzt wohl nicht über eine Milliarde Euro unterhalten. Schulz bezieht sich damit auf die Forderung des Bauernverbandes nach einer Milliarde Euro an Hilfen für die Landwirtschaft.



Allerdings sei er in einer Hinsicht pessimistisch: Die Politik werde wohl erst ihre Lehren ziehen, wenn die Dürre-Ereignisse in kürzeren Abständen aufträten. Wenn aber jetzt im Herbst der Regen einsetze, dann sei die aktuelle Lage schnell wieder vergessen. Wenn es zu Bundeshilfen komme, dann sei es wichtig, sie nicht mit der Gießkanne zu verteilen, sondern zu schauen, welche Betriebe wirklich stark betroffen seien.



Heute berät das Bundeskabinett über die Lage. Unionsfraktionschef Kauder sagte den Bauern angesichts der Dürre-Schäden Unterstützung zu. Es handle sich um eine Ausnahmesituation, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Da sollte man nicht kleinlich sein. Kauder betonte, er unterstütze aber auch den Kurs von Landwirtschaftsministerin Klöckner, die zunächst den Erntebericht abwarten wolle.



Umweltministerin Schulze forderte ein konsequentes Umdenken der Bauern. Es gebe viele Möglichkeiten, die Landwirtschaft robuster gegenüber extremen Sommern zu machen, sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Die SPD-Politikerin nannte etwa vielfältige Fruchtfolgen, ökologische Ausgleichsflächen und eine artgerechte Tierhaltung.



Der Potsdamer Klimaforscher Hoffmann geht davon aus, dass extreme Wetterphänomene in den kommenden Jahren zunehmen werden. Man lebe bereits jetzt schon in einer 1-Grad-wärmeren Welt, sagte Hoffmann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Menschen in Deutschland müssten sich darauf einstellen, dass die Zwischenjahreszeiten Frühling und Herbst kürzer werden. Mitunter werde auf den Winter direkt der Sommer folgen. Dies habe dann auch Folgen für die Landwirtschaft. Bauern müssten ihre Felder anders bewirtschaften.