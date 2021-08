Aus dem Mittelmeerraum werden anhaltende Waldbrände gemeldet.

In Griechenland etwa ist dem Zivilschutz zufolge vor allem die Halbinsel Peloponnes betroffen. Dort mussten 16 Menschen wegen Atemwegsbeschwerden behandelt werden, mehrere Häuser wurden zerstört. Das Feuer konnte inzwischen eingedämmt werden, wegen der Dürre bleibt die Brandgefahr jedoch hoch. Heute werden Temperaturen von bis zu 45 Grad erwartet.



In der Türkei wurden in der vergangenen Nacht mehrere Dörfer in der Ferienregion Bodrum evakuiert. Seit Mittwoch kämpft das Land mit den schwersten Waldbränden seit Jahren. Die meisten von ihnen sind inzwischen unter Kontrolle. Bislang sind sechs Menschen in der Türkei infolge der Feuer gestorben, die meisten von ihnen in Antalya. Hunderte wurden verletzt.



Auf Sizilien waren 150 Menschen von Flammen an der Küste eingeschlossen worden. Sie mussten gestern mit Schlauchbooten zu Schiffen der Küstenwache gebracht werden.

