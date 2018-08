Feuer im Wald bei Treuenbrietzen in Brandenburg, Munitionsreste explodieren, Rauchwolken und Brandgeruch ziehen bis nach Potsdam und Berlin: Kurz vor dem Abschied zeigt der Sommer 2018 noch einmal drastisch, was extreme Trockenheit und Hitzewellen anrichten können.



Wissenschaftler haben den menschengemachten Klimawandel als eine Ursache von Hitze und Trockenheit ausgemacht und ihre beunruhigende Botschaft ist: Das ist erst der Anfang. In einigen Jahren und Jahrzehnten wird es noch viel schlimmer kommen.



Wenn das Land verdorrt, trifft es die Landwirtschaft besonders schlimm: Die Getreideernte ist vielerorts so klein, dass sich das Ernten kaum lohnt, Höfe können ihre Tiere nicht mehr mit eigenem Futter versorgen. Und die Märkte für zugekauftes Futter sind leer gefegt.



Es ist gut, wenn der Staat in dieser außergewöhnlichen Notlage betroffenen Bauern hilft. Auch wenn immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten – von ihnen hängt unsere Ernährung ab und es darf nicht sein, dass jetzt in großer Zahl Bauern aufgeben müssen, die in normalen Zeiten überleben könnten.

Genau hinschauen, wer wieviel nötig hat

Trotzdem ist es wichtig, die Hilfen gezielt zu vergeben, Ansprüche genau zu prüfen und das Geld nicht mit der sprichwörtlichen Gießkanne über das Land zu verteilen. Moderne Landwirte setzen auf sparsame Tröpfchenbewässerung: Mit Schläuchen werden geringe Mengen Wasser in die Nähe der Wurzeln gebraucht, also genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Solche Techniken lassen Gärten selbst in der Wüste erblühen und eine Politik, die den Bauern wirklich helfen will, sollte bei der Verteilung der Hilfsgelder ähnlich gezielt vorgehen. Also genau hinzuschauen, wer wie viel nötig hat, um die Dürre zu überstehen.



Die Landwirtschaft wird sich darauf einstellen müssen: Was an Hitze und Trockenheit derzeit noch außergewöhnlich ist, wird immer mehr zum Normalfall. Um etwa ein Grad sind die Durchschnittstemperaturen seit Beginn des Industriezeitalters gestiegen und der menschengemachte Klimawandel sorgt dafür, dass es demnächst zwei oder vielleicht auch drei Grad sein werden.



Anpassung an die neuen Verhältnisse wird zum Gebot der Stunde. Künstliche Bewässerung könnte auch bei uns normal werden. Bauern werden umsteigen müssen auf den Anbau von Feldfrüchten, die weniger Wasser brauchen und besser mit der Hitze klar kommen. Der Verzicht auf manche Hochertragssorte wird die Erträge schmälern. Teuer werden auch Versicherungen, mit denen Bauern sich auch in Deutschland künftig gegen die finanziellen Folgen von Missernten absichern müssen. Das alles sind Folgekosten des Klimawandels, den wir durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas immer weiter anheizen und die wir alle über die Lebensmittelpreise bezahlen müssen.

Übernutzung des Bodens beenden

Doch die Landwirtschaft leidet nicht nur unter der Erwärmung, sie feuert sie auch mit an: Intensive Düngung sorgt trägt zur Belastung mit klimaschädlichem Lachgas bei, Rinder stoßen Methan aus und immer schwerere Landmaschinen verbrauchen fossilen Treibstoff. Die Klima-Strategie des Deutschen Bauernverbandes setzt vor allem auf mehr Effizienz. Doch die würden die Betriebe aus Eigeninteresse sowieso vorantreiben - das kann also nicht alles sein.



Durch sparsamere Düngung muss die Übernutzung des Bodens beendet werden. Weniger und weniger intensive Tierhaltung würde das Klima entlasten, eine Wiedervernässung von trocken gelegten Mooren gehört zu den wirksamsten Maßnahmen im Klimaschutz überhaupt. Eine Landwirtschaft, die auch der Natur Raum lässt, mit vielfältigen Produkten anstatt riesigen Monokulturen, ist sowohl in extrem heißen und trockenen als auch in nassen Jahren weniger anfällig als eine, die nur auf wenige Sorten und riesige Monokulturen setzt. Öko-Landwirte machen dies vor, die konventionellen Kollegen können davon lernen.

Wenn die Gesellschaft der Landwirtschaft hilft, dann kann sie als Gegenleistung auch erwarten, dass die Landwirtschaft sich stärker am Klimaschutz beteiligt. Die EU debattiert gerade über eine Reform ihrer Agrarpolitik – und der aktuelle Vorschlag von Agrarkommissar Phil Hogan lässt beim Beitrag der Bauern zum Umwelt- und Klimaschutz vieles offen.

Klöckner muss auf mehr Verbindlichkeit drängen

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner muss hier auf mehr Verbindlichkeit drängen und anders als ihre Vorgänger Spielräume nutzen, um wenigstens auf nationaler Ebene mehr für eine klimafreundliche Landwirtschaft zu tun. Wenn die Politik also beim Umsteuern helfen will – jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.