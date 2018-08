Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat in der Diskussion um finanzielle Unterstützung für die von Ernteausfällen betroffenen Bauern zu Besonnenheit gemahnt.

Aus ihrer Sicht helfe es jetzt nicht, wahllos Gelder auszuschütten. Dies sei ein Prinzip von vorgestern. Man müsse vielmehr schauen, welche Betriebe tatsächlich in Not geraten und in ihrer Existenz bedroht seien, sagte Baerbock im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die Landwikrte müssten etwa bei der Bereitstellung zusätzlicher Futtermittel stärker unterstützt werden. Baerbock forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner auf, stärker auf einen Umbau der Landwirtschaft zu setzen, und zwar auf nachhaltige, ökologische Kriterien. Außerdem müsse sich die zukünftige EU-Förderung ebenfalls daran orientieren. , meinte Baerbock.