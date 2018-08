Die Bundesregierung will von der Dürre betroffene Landwirte finanziell unterstützen.

Agrarministerin Klöckner sagte in Berlin, die Ernteschäden hätten ein nationales Ausmaß erreicht, damit seien Bundeshilfen möglich. Der Bund werde ergänzend zu den Länderprogrammen 150 bis 170 Millionen Euro bereitstellen. Die Gesamtsumme belaufe sich damit auf 340 Millionen Euro. Die CDU-Politikerin ergänzte, nach Länderangaben seien bundesweit rund 10.000 Betriebe so sehr betroffen, dass sie in ihrer Existenz bedroht seien. Die konkreten Verfahren für die Unterstützung wollen der Bund und die betroffenen Länder nun gemeinsam festlegen. Zuletzt hatte sich der Bund 2003 wegen einer Dürre an Finanzhilfen beteiligt.



Der Grünen-Europaabgeordnete Häusling hat angesichts der Dürre einen Risikofonds auf europäischer Ebene gefordert. Häusling sagte im Deutschlandfunk, der Klimawandel bringe die Landwirtschaft europaweit in Bedrängnis. Extreme Wetterperioden seien in Zukunft regelmäßig zu erwarten. Man dürfe die Bauern in diesen Situationen nicht alleine lassen, meinte Häusling. In Bezug auf die aktuelle Dürre hält Häusling finanzielle Hilfen des Bundes zur Kompensation der Schäden für unerlässlich. Einige Betriebe seien in ihrer Existenz bedroht.