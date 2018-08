Der Deutsche Bauernverband hat die zugesagten Dürre-Nothilfen begrüßt. Das sei ein gutes Signal für alle betroffenen Landwirte, erklärte Verbandspräsident Rukwied in Berlin.

Nun müssten Bund und Länder eine rasche und unbürokratische Umsetzung sicherstellen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hatte den Bauern zuvor Hilfen in einer Gesamthöhe von bis zu 340 Millionen Euro zugesagt, etwa die Hälfte davon will der Bund übernehmen. Unterstützt werden sollen Betriebe, die in ihrer Existenz bedroht sind und deren Ernteeinbußen mindestens 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren betragen.



Die konkreten Verfahren für die Unterstützung wollen der Bund und die betroffenen Länder nun gemeinsam festlegen. Alle Länder außer Rheinland-Pfalz und dem Saarland hätten bereits Interesse an dem Programm angemeldet, betonte die CDU-Politikerin. Das Geld werde nicht mit der Gießkanne, sondern gemäß regionaler Unterschiede und dem Europarecht ausgezahlt. Auch sollten nicht die kompletten Ausfälle gedeckt werden, sondern etwa die Hälfte, so dass auch die Landwirte ihren Teil zu tragen hätten. Zuletzt hatte sich der Bund 2003 wegen einer Dürre an Finanzhilfen beteiligt.