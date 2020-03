Für den Bau einer Bombe mit dem biologischen Kampfstoff Rizin ist ein 31-jähriger Islamist vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Der Tunesier wurde für schuldig befunden, in Köln einen Anschlag geplant zu haben mit der Absicht, Menschen zu töten. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft hat der Angeklagte sich von IS-Hintermännern beim Bau der Bombe anleiten lassen. Zuvor habe er vergeblich versucht, sich in Syrien am Dschihad zu beteiligen. Das Verfahren gegen seine deutsche Ehefrau war abgetrennt worden. Das Paar soll gemeinsam Tausende Rizinus-Samen gekauft und daraus das hochgiftige Rizin gewonnen haben.