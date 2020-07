In Düsseldorf wird heute an den Anschlag am S-Bahnhof Wehrhahn vor 20 Jahren erinnert.

Oberbürgermeister Geisel und Vertreter der jüdischen Gemeinde legen Kränze nieder. An der Haltestelle war eine Rohrbombe explodiert. Zehn Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, eine Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Unter den Verletzten waren mehrere jüdische Einwanderer aus Osteuropa, die sich auf dem Rückweg von einem Deutschkurs befanden.



Die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Leutheusser-Schnarrenberger, warf den Behörden Ermittlungsfehler vor und forderte, den oder die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Es sei unverzeihlich und unbegreiflich, dass der Wehrhahn-Anschlag bis heute nicht abschließend aufgeklärt sei, sagte die FDP-Politikerin.



Vor drei Jahren war ein in der Nähe wohnender Rechtsradikaler angeklagt worden. Das Landgericht Düsseldorf sprach ihn aus Mangel an Beweisen frei.