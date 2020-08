Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz in Düsseldorf hat der Anwalt des kritisierten Beamten dessen Vorgehen verteidigt.

Der Jurist sagte der Deutschen Presse-Agentur, sein Mandant habe sein Knie nicht auf den Hals des festgenommenen 15-Jährigen gestützt, sondern auf dessen Kopf. Dies werde bei der Polizei so gelehrt, damit eine fixierte Person sich nicht hochstemmen oder gar eine Waffe ziehen könne. Der Ablauf der Aktion sei vorbildlich gewesen.



Gegen den Polizisten sind inzwischen mehrere Anzeigen eingegangen, wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitteilte. Am Donnerstag wird sich der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags mit dem Thema befassen.



Ein Video des Vorfalls war am Wochenende über Soziale Medien verbreitet worden. Nach Polizeiangaben hatte der Junge einen Polizisten vor seiner Festnahme tätlich angegriffen. Die Bilder erinnerten an den Fall des in den USA bei einem Polizeieinsatz getöteten George Floyd.