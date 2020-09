In der Düsseldorfer Staatskanzlei kommt es heute zu einem Karnevalsgipfel.

Der Bund Deutscher Karneval und vier Festkomitees beraten mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung über ein Konzept dafür, wie der Karneval ab dem 11. November trotz der Coronakrise stattfinden könnte. Nach Angaben des Kölner Festkomitees enthält es detaillierte Handlungsempfehlungen für bestimmte Veranstaltungen. So könnte man in Sitzungssälen mit festen Plätzen und Abstand auch zu den Akteuren auf der Bühne feiern. Partys und Bälle soll es nicht geben.



In Düsseldorf ist beispielsweise geplant, den Auftakt der Karnevalszeit mit dem traditionellen Erwachen des Hoppeditz auf dem Rathausplatz mit bis zu 499 Teilnehmern zu begehen. Ab 500 Teilnehmern müsste laut der Coronaschutz-Verordnung belegt werden, dass die An- und Abreise unter Einhaltung der Belange des Infektionsschutzes erfolgt.



Die Rosenmontagszüge am 15. Februar sollen bei dem Treffen noch nicht zur Sprache kommen.

