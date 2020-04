Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat das vom Bundeskartellamt verfügte Fusionsverbot für den Entsorgungskonzern Remondis mit dem Grüne-Punkt-Unternehmen DSD bestätigt.

Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Eine Revision ist demnach nicht zugelassen. Das Bundeskartellamt hatte Remondis den Kauf wegen einer möglichen Behinderung des Wettbewerbs untersagt. Zu befürchten wären höhere Kosten für Wettbewerber und höhere Preise bei der Entsorgung von Verpackungen, hieß es zur Begründung.



Remondis ist eines der größten deutschen Entsorgungsunternehmen, DSD ist das größte duale System in Deutschland. Duale Systeme organisieren die Abholung, Sortierung und Verwertung von Abfällen. Sie vergeben unter anderem Aufträge an Müllabfuhren, zum Beispiel an Remondis.