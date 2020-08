Bundeskanzlerin Merkel nimmt heute erstmals in ihrer Amtszeit an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Landeskabinetts teil.

Ministerpräsident Laschet will sie zunächst im historischen Ständehaus in Düsseldorf empfangen, in dem ein Teil der Kunstsammlung des Landes untergebracht ist. Später ist ein Besuch des Industriedenkmals Zeche Zollverein in Essen geplant.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet bewirbt sich im Dezember um den Parteivorsitz und gilt damit als möglicher Kanzlerkandidat. Mitte Juli hatte Merkel dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder und dessem Kabinett einen Besuch abgestattet.