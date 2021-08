Die Publizistin und Buchhändlerin Rachel Salamander hat den Heine-Preis der Stadt Düsseldorf bekommen.

Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Laudatio, Salamander sei eine "Ermöglicherin des deutschen Geisteslebens". Sie habe für viele Leserinnen und Leser die literarische Welt begeh- und bewohnbar gemacht. Zugleich rief er auf, jede Form von Rassismus und Antisemitismus die Stirn zu bieten. Die Preisträgerin sagte, sie hätte sich 1970 nicht vorstellen können, noch einmal ein Deutschland mit täglichem Antisemitismus erleben zu müssen.



Rachel Salamander hatte 1982 in München eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum eröffnet. Mittlerweile gibt es Zweigstellen in mehreren deutschen Städten. Der Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ist mit 50.000 Euro dotiert und ist einer der bedeutendsten Literaturpreise Deutschlands.

