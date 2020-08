Nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul sind bei dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen einen 15-Jährigen in Düsseldorf zulässige Techniken angewandt worden.

Der CDU-Politiker sagte im Innenausschuss des Landtags, mehrere Videos vom vergangenen Samstag zeigten, dass der Jugendliche am Kopf und nicht am Hals fixiert worden sei. Das entspreche der polizeilichen Ausbildung. Reul betonte, die Anwendung körperlicher Gewalt durch die Polizei sei nicht per se rechtswidrig, sondern mitunter zwingend erforderlich. Bei dem 15-Jährigen handle es sich um einen bekannten Mehrfachtäter. Er soll die Beamten vor seiner Fixierung beschimpft und angegriffen haben.



Ein anderes Video von dem Polizeieinsatz hatte sich schnell im Internet verbreitet. Darauf schien es so, als habe ein Beamter sein Knie auf den Hals des Jugendlichen gedrückt. Gegen den Polizisten gingen mehrere Anzeigen ein.