Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat einen Iraker wegen Beteiligung am Terror der IS-Miliz zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Die Bundesanwaltschaft hatte fünf Jahre gefordert. Der 29-Jährige hat nach Angaben des Gerichts an Kampfeinsätzen und Bestrafungsaktionen des IS teilgenommen. Die Beteiligung an einer Reihe von Bombenanschlägen im Irak konnte ihm dagegen nicht nachgewiesen werden. Der Mann war als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Er hatte gestanden, dem IS angehört und bei Hinrichtungen dabei gewesen zu sein. Als Homosexueller habe er gefürchtet, selbst getötet zu werden, und habe deshalb dem Druck nachgegeben, sich der Gruppe anzuschließen.