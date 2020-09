Der Ausfall des IT-Systems an der Uniklinik Düsseldorf vor einer Woche ist auf einen erpresserischen Hackerangriff zurückzuführen.

Nach Auskunft der Klinik nutzten die Hacker eine Sicherheitslücke in der Software aus. Daten seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht gestohlen worden. Die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Poensgen sagte im Düsseldorfer Landtag, die Täter hätten nach einem Kontakt zur Polizei den Erpressungsversuch aufgegeben. Offenbar sei nicht das Krankenhaus Ziel des Hackerangriffs gewesen, sondern die Heinrich-Heine-Universität.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Computersabotage und auch wegen fahrlässiger Tötung. Zur Begründung hieß es, eine lebensbedrohlich erkrankte Patientin, die nach Düsseldorf gebracht werden sollte, sei an ein weiter entferntes Krankenhaus in Wuppertal verwiesen worden. Deswegen habe sich die Behandlung um eine Stunde verzögert. Die Patientin sei kurze Zeit später gestorben.



Als Konsequenz aus diesem und anderen Hackerangriffen will die nordrhein-westfälische Landesregierung künftig mehr Geld für die Sicherheit der Computersysteme bereit stellen.

