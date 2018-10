Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet will sich nicht um den CDU-Vorsitz bewerben.

Das gab Laschet in Düsseldorf bekannt. Er halte bei der jetzt geplanten Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen nicht mit dem Vorsitz einer Regierungspartei im Bund für vereinbar.



Über die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel als CDU-Vorsitzende soll auf einem Parteitag im Dezember entschieden werden. Um das Amt bewerben sich die Generalsekretärin der Partei, Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz. Dieser versprach für den Fall seiner Wahl eine Erneuerung der Partei. Die CDU benötige jetzt einen Aufbruch, sagte Merz vor Journalisten in Berlin. Merz sprach der CDU-Vorsitzenden Merkel seinen Respekt für ihre Leistung an der Parteispitze aus, auch wenn er nicht mit allen ihren Entscheidungen einverstanden gewesen sei.