Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen einen 15-Jährigen in Düsseldorf sind mehrere Anzeigen eingegangen.

Sie richteten sich gegen den beteiligten Polizisten, dem ein zu rabiates Vorgehen vorgeworfen wird, wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft gegenüber dem Evangelischen Pressedienst erklärte. Am Donnerstag wird sich der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags mit dem Thema befassen.



Innenminister Reul sagte Aufklärung zu. Zugleich wandte sich der CDU-Politiker gegen Vorverurteilungen. Der Fall wird aus Neutralitätsgründen von der Polizei Duisburg untersucht.



Ein Video des Vorfalls war am Wochenende über Soziale Medien verbreitet worden. Darauf ist zu sehen, wie der Polizist dem am Boden liegenden Jugendlichen sein Knie auf Kopf oder Hals drückt. Nach Polizeiangaben hatte der Junge einen Beamten zuvor tätlich angegriffen. Die Bilder erinnerten an den Fall des in den USA bei einem Polizeiensatz getöteten George Floyd.