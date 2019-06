Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf hat ein Prozess gegen drei mutmaßliche IS-Anhänger aus dem Irak begonnen.

Die Bundesanwaltschaft wirft einem von ihnen vor, für insgesamt 13 Bombenanschläge im Irak verantwortlich zu sein. Ein Zweiter soll Hinrichtungen auf einem Dorfplatz abgesichert haben. Der Dritte wird beschuldigt, Hinrichtungen und Bestrafungsaktionen für die Terrormiliz gefilmt zu haben. Die drei Männer schwiegen zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen. Vor fast einem Jahr waren sie in Bottrop, Dortmund und in einer Gemeinde in Bayern festgenommen worden.



Sie kamen 2015 nach Deutschland. Ihre Asylanträge wurden abgelehnt. Wegen der Situation im Irak erhielten sie aber subsidiären Schutz.