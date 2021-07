Nordrhein-Westfalen will die Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern 2022 mit mehr als doppelt so viel Geld unterstützen wie in diesem Jahr.

8,7 Millionen Euro würden dann in spezialisierte Beratungsangebote fließen, teilte Familienminister Stamp in Düsseldorf mit. Die Zahl der vom Land geförderten Fachkraftstellen von bisher 40 werde so auf 150 erhöht, sagte der FDP-Politiker. NRW setze bundesweit neue Maßstäbe im Kinderschutz. Die schrecklichen Verbrechen an Kindern zeigten, dass die Anstrengungen bei deren Bekämpfung weiter verstärkt werden müssten.



Das Bundesland hat derzeit mit mehreren Missbrauchskomplexen zu tun. Im Fall Münster wurden diese Woche der Hauptangeklagte und mehrere Mittäter zu langen Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

