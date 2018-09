Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat nach eigenen Angaben ihre Kooperation mit dem größten deutschen Islamverband DITIB ausgesetzt.

Derzeit finde keine institutionelle Zusammenarbeit im Rahmen aktueller konkreter Projekte statt, teilte das Integrationsministerium in Düsseldorf mit. So ruhten unter anderem der Austausch bei der Salafismus-Prävention und die Mitarbeit im Beirat für islamischen Religionsunterricht. Landesintegrationsminister Stamp sagte der Deutschen Presse-Agentur, die DITIB könne nur dann langfristiger Partner sein, wenn sie sich von der türkischen Regierung löse. Der FDP-Politiker führte aus, man wolle Reformkräfte im Islam unterstützen. Dazu würden derzeit Gespräche geführt. - Die DITIB steht unter anderem wegen Spitzelvorwürfen für Ankara in der Kritik.