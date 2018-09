Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat einen 43-jährigen Syrer wegen Mordes und Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt.

Es stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, womit der Mann nicht mit einer vorzeitigen Haftentlassung rechnen kann. Nach Überzeugung der Richter war er Befehlshaber einer Miliz in Aleppo. In dieser Funktion habe er Plünderungen vorgenommen, Menschen entführt und gefoltert oder durch seine Miliz schwer misshandeln lassen. Der Angeklagte war im April 2016 in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



(Az: OLG Düsseldorf, III-5 StS 3/16)