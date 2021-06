Nach dem Polizei-Einsatz gegen Demonstranten in Düsseldorf verlangt die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag Aufklärung. SPD und Grüne kündigten an, dort eine Aktuelle Stunde zu beantragen. Die Partei Die Linke erklärte, sie werde rechtlich gegen den Einsatz vorgehen. Er sei völlig überzogen gewesen und aus dem Ruder gelaufen.

In Düsseldorf hatten am Samstag mehrere tausend Menschen gegen ein von der Landesregierung geplantes Versammlungsgesetz demonstriert. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein und kesselte etwa 300 Personen mehrere Stunden lang ein. Zur Begründung hieß es, die Menschen hätten mit Hilfe von Schirmen und Transparenten gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Außerdem seien Beamte angegriffen worden.

Übergriffe auf Medienvertreter

Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur wurde nach eigenen Angaben mehrfach von einem Polizisten mit einem Schlagstock geschlagen. Er berichtet weiter, dass auch andere Kollegen angegriffen worden seien. Der Chefredakteur der dpa, Sven Gösmann, sprach in einem Schreiben an Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von einem "nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit". Auch die Journalistengewerkschaft dju verlangte Aufklärung. Gewalt gegen Reporter und Fotografen sei ein massiver Angriff auf das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit. Reul (CDU) sagte über seinen Sprecher zu, die Vorwürfe sorgfältig aufzuklären. Dies bedeute aber auch, dass "keine Schnellschüsse" gemacht würden. Der Sprecher stellte eine ausführliche Information in den kommenden Tagen in Aussicht.

Kritik am Versammlungsgesetz

Das geplante Versammlungsgesetz, gegen das gestern demonstriert wurde, würde Behörden mehr Befugnisse geben und den Veranstaltern von Demonstrationen mehr Pflichten auferlegen. Konkret geht es etwa um eine erleichterte Videoüberwachung; außerdem sollen Behörden die Personalien von Ordnern verlangen können. Kritiker fürchten um die Versammlungsfreiheit, CDU und FDP dringen auf eine Verabschiedung nach der Sommerpause. Das nordrhein-westfälische Innenministerium nannte als ein Ziel der neuen Regeln, besser gegen Störer vorgehen zu können.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.