In Düsseldorf werden heute tausende Kurden zur einer Demonstration erwartet.

Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Bundestagsabgeordnete der Linken die Demonstration unter dem Motto "Schluss mit dem Verbot kurdischer Kultur! Freiheit für Abdullah Öcalan" angemeldet. Ursprünglich wollten sich die Kurden zu einem Kulturfestival in Dinslaken versammeln. Dies hatte das Düsseldorfer Landgericht jedoch am Donnerstag untersagt. Nach Auffassung der Richter wies das von den Veranstaltern vorgelegte Sicherheitskonzept erhebliche Mängel auf. Die Veranstalter kündigten daraufhin an, nach Düsseldorf auszuweichen.



Öcalan ist der Anführer der in der Türkei und in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Das Zeigen von PKK-Symbolen oder Öcalan-Bildern ist strafbar.