Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat ein Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied und drei Helfer der Al-Nusra-Front begonnen.

Angeklagt ist ein 30-jähriger Deutscher, der sich 2013 in Syrien der islamistischen Terrormiliz angeschlossen haben soll. Mitangeklagt sind drei Männer aus Kleve, Essen und Kelsterbach, die die Terrorvereinigung finanziell unterstützt haben sollen. Wie eine Gerichtssprecherin erklärte, machte lediglich einer der vier Angeklagten zu Prozessbeginn eine Aussage. Die übrigen Männer hätten geschwiegen. Der Hauptangeklagte soll sich von 2013 bis 2014 in Syrien aufgehalten und dabei mindestens einmal an einer Kampfhandlung teilgenommen haben.



Die Al-Nusra-Front war der syrische Ableger des internationalen Terrornetzwerks Al-Kaida. Die Gruppierung ging später in einem breiteren Dschihadistenbündnis auf. Das Verfahren ist zunächst bis Mitte Dezember angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.