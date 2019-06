Der Düsseldorfer Rabbiner Barkahn ist nach eigenen Angaben antisemitisch beleidigt und verfolgt worden.

Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Mann habe ihn am Sonntag Abend in der Innenstadt beschimpft und sei ihm hinterhergelaufen. Er sei in das jüdische Gemeindezentrum geflüchtet. Die Düsseldorfer Polizei erklärte, der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.