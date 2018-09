In Düsseldorf nehmen nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen an einer Kurden-Demonstration teil.

Das Motto der Kundgebung lautet: "Schluss mit dem Verbot kurdischer Kultur! Freiheit für Abdullah Öcalan". Zwei Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke haben die Demonstration angemeldet. Ursprünglich hatten die Kurden ein Kulturfestival in Dinslaken geplant. Dies hatte das Düsseldorfer Landgericht jedoch wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Öcalan ist der Anführer der in der Türkei und in Deutschland verbotenen kurdischen Partei PKK. Das Zeigen von PKK-Symbolen oder Öcalan-Bildern ist strafbar.