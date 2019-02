An den Flughäfen Düsseldorf und Hannover muss morgen mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Bodenabfertigung zu Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen zwischen 3 und 11 Uhr morgens stattfinden. Hintergrund sind Tarifverhandlungen, in denen Verdi eine bessere Honorierung der Schichtarbeit sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld durchsetzen will. Die Mitarbeiter der Bodenabfertigung sind für die Be- und Entladung der Flugzeuge zuständig.