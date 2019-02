Am Düsseldorfer Flughafen wird es vorerst keine weiteren Streiks bei der Gepäckabfertigung geben.

Das teilte die Gewerkschaft Verdi nach Gesprächen mit der zuständigen Firma Aviapartner mit. Die dritte Tarifrunde habe Fortschritte gebracht. Deshalb sehe man bis zum nächsten Treffen am 24. Februar von weiteren Aktionen ab.



Gestern waren in Düsseldorf 56 Starts und Landungen wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals ausgefallen. Die Mitarbeiter sind für das Be- und Entladen von Flugzeugen sowie für Gepäck und Fracht zuständig. Verdi fordert die Einführung eines Weihnachts- und Urlaubsgeldes sowie eine bessere Bezahlung von Schicht- und Feiertagsarbeit.