Die polnische Regierung hat offiziell gegen einen Motto-Wagen im Düsseldorfer Karneval protestiert.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur PAP meldet, hat sich das polnische Generalkonsulat in Köln in einem Brief gegen Kritik an der Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts verwahrt. Auch im rheinischen Karneval dürften keine religiösen Werte und Gefühle verletzt werden, wird aus dem Schreiben zitiert.



Der Motivwagen der Düsseldorfer Karnevalisten zeigte Polens stellvertretenden Regierungschef Kaczynski, wie er einer Frau mit einem Kruzifix einen Holzpflock ins Herz treibt. Die Frau ist als "Abtreibungsrecht" bezeichnet.



Wagenbauer Jacques Tilly erklärte, der Motto-Wagen habe allenfalls Kaczynskis Gefühle verletzt. Das polnische Abtreibungsrecht sei menschenfeindlich. Auch in Polen hatten Frauengruppen wochenlang gegen die Verschärfung protestiert.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.