Annette Dasch gehört zu den derzeit international gefragtesten deutschen Sängerinnen – ob auf der Opernbühne oder im Konzertsaal. Ihr vielseitiges Können zeigte sie in diesem Jahr beim Rheingau Musik Festival; denn dort präsentierte sich Annette Dasch als "Artist in Residence". Zu den vier Konzerten der Sopranistin beim Festival gehörte auch der Liederabend am 25. August im Friedrich-von Thiersch-Saal des Wiesbadener Kurhauses. Das Programm: Lieder und Duette von Schubert, Schumann und Brahms.

Zwei der Lieder von Franz Schubert schrieb er ursprünglich für eine Singstimme, aber da in "Der Tod und das Mädchen" und auch in "Der Jüngling und der Tod" ein Wechselgesang stattfindet, hat Annette Dasch die zwei Rollen auf sich und Daniel Behle verteilt.

Nicht alle Lieder gehörten in Daniel Behles gängiges Repertoire, aber er war zuversichtlich, dass dieser Abend gut gelingen würde. Mit ein bisschen mehr Nervenkitzel als sonst, mit dem positiven Nebeneffekt, dass "man dann unerhört doll aufeinander hört und einander spürt", erzählte Annette Dasch im Interview vor dem Konzert.

Rheingau Musik Festival 2018

Lieder und Duette von Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes Brahms

Annette Dasch, Sopran

Daniel Behle, Tenor

Wolfram Rieger, Klavier

Aufnahme vom 25.8.2018 im Friedrich-von-Thiersch-Saal des Kurhauses Wiesbaden