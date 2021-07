In Duisburg ist mit einer "Nacht der 1.000 Lichter" der Toten und Verletzten des Loveparade-Unglücks vor elf Jahren gedacht worden.

An der Gedenkstätte am Unglücksort und im Zugangstunnel wurden dabei zahlreiche Kerzen entzündet. Die "Nacht der 1.000 Lichter" findet traditionell am Vorabend des Jahrestages statt. Am 24. Juli 2010 waren am einzigen Ein- und Ausgang der Techno-Parade 21 Menschen im Alter von 17 bis 38 Jahren ums Leben gekommen. Mindestens 652 Loveparade-Besucher wurden damals verletzt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.