In Duisburg haben die Feiern zum Gedenken an die Opfer des Loveparade-Unglücks vor zehn Jahren begonnen. Mit einer sogenannten "Nacht der tausend Lichter" am Unglücksort und einer nicht-öffentlichen Andacht für Angehörige in der Salvatorkirche wird an die 21 Menschen erinnert, die bei der Techno-Party am 24. Juli 2010 ums Leben gekommen sind.

Mehr als 650 Menschen wurden in dem Massengedränge verletzt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erklärte, viele der Überlebenden hätten den Albtraum bis heute nicht vergessen können. Bei den weiteren Feiern am morgigen Jahrestag kann wegen der Coronavirus-Pandemie nur eine begrenzte Zahl von Gästen teilnehmen.

Prozess ohne Urteil

Im Mai 2020 hatte das Landgericht Duisburg den Prozess um die Loveparade-Tragödie auch gegen die drei noch verbliebenen Angeklagten eingestellt. Damit endete einer der größten Prozesse der vergangenen Jahrzehnte ohne Urteil.



Ein Interview mit dem Dokumentarfilmer Dominik Wessely können Sie hier nachlesen oder anhören. Er hat den Gerichtsprozess mit der Kamera begleitet und sagte selbst über den Prozessausgang: "Für die Angehörigen ist es tatsächlich eine große Frustration gewesen. Ich kann das menschlich zutiefst nachempfinden."