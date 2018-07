In Duisburg ist gestern Abend mit Kerzen und Musik an die Opfer des Loveparade-Unglücks vor acht Jahren erinnert worden.

Zur "Nacht der 1.000 Lichter" versammelten sich Angehörige, ehemalige Besucher der Technoparade und weitere Trauernde an einem Straßentunnel. An diesem einzigen Ein- und Ausgang zum damaligen Veranstaltungsgelände wurden am 24. Juli 2010 21 Menschen erdrückt. Das Gedenken findet stets am Vorabend des Jahrestages statt und verzichtet auf Ansprachen. Für heute ist eine weitere Trauerkundgebung in Duisburg am Mahnmal für das Unglück geplant.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.