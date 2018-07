Mit 22 Glockenschlägen haben Trauernde in Duisburg zum Jahrestag der Opfer der Loveparade-Katastrophe vor acht Jahren gedacht.

Erinnert wurde mit 21 Schlägen an die Todesopfer der Technoveranstaltung, und mit einem weiteren Schlag an die Traumatisierten. Pfarrer Thiesbonenkamp von der Stiftung Loveparade sagte bei der Gedenkveranstaltung, die Stadt habe eine Wunde, die nur sehr langsam heile.



Am 24. Juli 2010 waren am einzigen Ein- und Ausgang zu der Veranstaltung 21 Menschen erdrückt worden. Seit Dezember 2017 läuft in Düsseldorf ein Strafprozess gegen zehn Beteiligte des Veranstalters und der Stadt Duisburg.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.