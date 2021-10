Auf dem Gelände des umstrittenen tschechischen Atomkraftwerks Dukovany hat erstmals eine Weinlese stattgefunden.

Nach Angaben der Betreibergesellschaft CEZ kamen dabei rund 700 Kilo Trauben der Sorten Rheinriesling und Sauvignon blanc zusammen. Sowohl die Trauben als auch der fertige Wein würden im Labor auf Radioaktivität überwacht, sagte ein Kraftwerkssprecher. Der fertige Wein werde nicht in den Verkauf kommen, sondern nur zu besonderen Anlässen gereicht oder verschenkt.



Die Region Südmähren, in der sich das Kraftwerk befindet, ist für ihre Anbautradition bekannt. Der Weinberg befindet sich knapp unterhalb der Kühltürme, aber außerhalb des umzäunten Sicherheitsbereichs des Meilers. Er kann von Touristen besichtigt werden.



Umweltschützer sehen das mehr als 35 Jahre alte Atomkraftwerk als Sicherheitsproblem. Die Anlage verfügt über vier Druckwasserreaktoren eines sowjetischen Bautyps. Dukovany liegt rund 100 Kilometer nördlich von Wien und 200 Kilometer östlich von Passau. Tschechien plant langfristig den Bau eines neuen, fünften Kernkraftwerksblocks an dem Standort.

