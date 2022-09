Deutscher Arbeitgebertag 2022 (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Eine Rezession sei wahrscheinlich, sagte Dulger beim Arbeitgebertag in Berlin. Die Wirtschaft kämpfe gegen eine dramatische Konjunkturlage, immens hohe Energiepreise und heftige Lieferengpässe bei Rohstoffen, Vorprodukten und anderen Gütern. Als mittelständischer Unternehmer spüre er das jeden Tag. Dulger appellierte an die Koalition, die Wirtschaft zu stärken. Man habe eine gemeinsame Verantwortung, dass die deutsche Wirtschaft am Laufen bleibe. Es müssten nun alle Optionen auf den Tisch gelegt werden, dazu gehöre auch, über eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke zu sprechen.

Bundeskanzler Scholz betonte in seiner Rede, nach all den Vorbereitungen könne man sagen, dass Deutschland durch den Winter komme. Die ersten Flüssiggasterminals könnten bald ihre Arbeit aufnehmen, Ende nächsten Jahres könne Gas importiert werden. Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck daran, dass Verbraucher und Unternehmen bei den Strompreisen entlastet würden. In einer konzertierten Aktion müsse über weitere Schritte beraten werden, erklärte der Kanzler.

