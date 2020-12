In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben am Abend und in der Nacht zahlreiche Landwirte Lager von Discount-Märkten blockiert, um gegen deren Preispolitik zu protestieren.

Im Landkreis Steinfurt parkten rund 50 Traktoren vor den Zu- und Ausfahrten eines Aldi-Lagers in Greven. Nach Angaben der Polizei dauern die Proteste an. In Niedersachsen versperrten hunderte Traktoren die Zufahrtswege mehrerer Lager.



Die Landwirte wollen sich mit ihren Protestaktionen gegen die angekündigte Senkung von Butterpreisen bei den Discountern wehren. Aldi Nord plant nach Angaben eines Interessenvertreters der Landwirte eine Preissenkung von 60 Cent pro Kilo Butter. Üblich sei zum Jahresende ein Minus von 10 bis 20 Cent. Für die Landwirte gehe es um ihre Existenz, so der Sprecher. Manche könnten bereits jetzt das Futter für ihre Tiere nicht mehr bezahlen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.