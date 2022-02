Szene aus "Dune" mit Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Timothee Chalamet (picture alliance / Zumapress / Villeneuve Films)

Damit erhielt der Film des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve die meisten Nominierungen für den renommierten Preis. "Dune" ist unter anderem in der wichtigsten Kategorie "Bester Film" nominiert, auch der deutsche Komponist Hans Zimmer erhielt eine Nominierung für seine Filmmusik.

Um den Preis als bester Film konkurrieren neben Dune unter anderem "Don't Look Up", "The Power Of The Dog" und "Belfast". "Belfast" ist ebenfalls als "Herausragender Britischer Film" nominiert, genauso wie der jüngste James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben".

Die BAFTA-Awards werden am 13. März verliehen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.