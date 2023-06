Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Es sei ein Skandal, dass es bis heute keine verlässlichen Daten gebe, sagte sie in Berlin. Sie erneuerte ihre Forderung nach der Einrichtung eines Zentrums für Prävalenzforschung. Claus betonte, es brauche das Wissen, um Minderjährige besser zu schützen. Nach ihren Vorstellungen soll es eine flächendeckende Befragung in den neunten Klassen aller Schulformen geben. In der Polizeistatistik wurden vergangenes Jahr rund 15.500 Fälle von Kindesmissbrauch in Deutschland registriert. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte diese Woche ein Positionspapier beschlossen, wonach sie sich stärker für Aufklärung, Prävention und Strafverfolgung einsetzen will.

Die Kinderschutzorganisation World Vision beklagte einen deutlichen Anstieg sexualisierter Ausbeutung sehr junger Kinder im Internet. Dabei handele es sich etwa um Darstellungen der Verbrechen auf Fotos oder in Videos. Kinder trügen ein Leben lang an den schweren geistigen und körperlichen Folgen solcher Taten, mahnte World Vision.

