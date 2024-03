Kriminalität

Wie das "Zentralinstitut für Seelische Gesundheit" in Mannheim mitteilte, geht es darum, das Dunkelfeld zu beleuchten . Man wolle den Wissensstand erweitern sowohl in Bezug auf die Häufigkeit der Verbrechen und die Situationen, in denen sie verübt werden, als auch in Bezug auf Folgen für die Betroffenen. Ziel sei ein besserer Schutz für Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch. Für die Studie wurden bundesweit 92 Kommunen ausgewählt. An jeweils hundert Bürger werden den Angaben zufolge Fragebögen verschickt.