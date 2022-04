Wohin entwickeln sich die Corona-Infektionszahlen? (imago images/Bihlmayerfotografie)

In den vergangenen beiden Jahren habe man gesehen, dass die Untererfassung immer ungefähr bei Faktor zwei gelegen habe, sagte Wieler in Berlin. Das hieße also jetzt, dass man von mindestens doppelt so vielen Infektionen auszugehen habe. In der aktuellen Corona-Welle, ausgelöst durch die besonders ansteckende Omikron-Variante, sei die Dunkelziffer vermutlich noch höher.

Die offizielle bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist weiter gesunken. Nach Angaben des RKI liegt sie jetzt bei 1.181. Innerhalb von 24 Stunden wurden 201.729 neue Ansteckungen registriert. 334 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Sars-Cov-2-Infektion. Die Hospitalisierungsrate wird mit 6,5 angegeben.

