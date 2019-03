Zurückhaltend bis komisch, skurril und dann doch in aller australischer Coolness seine Sensibilität in jeden Ton legend: Der bärtige Gitarrist Hat Fits beeindruckte die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Bluesfestival Schöppingen. Meist überliess er seiner (auch musikalischen) Partnerin Cara die Rolle der Ansagerin. Die beiden konnten und wollten aber bei allem Hang zur slapstickartigen Situationskomik nicht davon ablenken, wie einzigartig und hochwertig die Musik ist, die sie da auf die Bühne brachten. Sparsam instrumentiert, einfach in der Melodieführung und dennoch charmant und mitnehmend fragil. Zum Beispiel das Stück über die "Stille nach dem Regen" ...

Cara Robinson (l.) und Hat Fitz (r.) beim Bluesfestival Schöppingen 2015 (Peter Bernsmann)

Aufnahme vom 15.5.16 beim Bluesfestival Schöppingen